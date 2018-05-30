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Номенклатурный переворот: верхушку БРСМ за провалы в работе отправили "в никуда", новый глава - уроженец Ташкента

Сегодня в Минске проходит съезд пролукашенковского Белорусского республиканского союза молодежи.

Номенклатурный переворот: верхушку БРСМ за провалы в работе отправили "в никуда", новый глава - уроженец Ташкента
Как стало известно «Нашей Ниве», на съезде лишатся портфелей ряд руководителей БРСМ во главе с нынешним первым секретарем Андреем Беляковым.

Люди из команды Белякова сообщили, что их отправляют, фактически, «в никуда» — новых должностей, как это традиционно делается при ротации чиновников, не предложили.

С чем связана отставка?

Известно, что с приходом Натальи Кочановой на пост главы Администрации президента в 2016 году в БРСМ прошли масштабные проверки по линии Госконтроля и прокуратуры.

Были выявлены мелкие нарушения, но случаев крупной коррупции не установлено. Но дело, будто бы, не в этом.

В лукашенковской администрации Белякова воспринимают как человека, которому не удалось должным образом организовать работу с молодежью и у которого не было ясного видения, как ее проводить.

Андрей Беляков

Андрей Беляков возглавлял БРСМ с 2015 года, сейчас ему 42 года. Одновременно он является членом Совета Республики.


Во время проведения съезда определилась кандидатура преемника Белякова.

Новый глава БРСМ — 31-летний Дмитрий Воронюк, который до этого возглавлял Минский областной комитет организации, сообшает Наша нива.


Родился Воронюк в Ташкенте, но вырос в Могилеве, около десяти лет тому назад потерял отца.

Получал специальность географа в Могилевском госуниверситете имени Кулешова (МГУ), потом поступил в Академию управления.

В БРСМ Воронюк с 2010 года.

Карьеру начал с руководящей должности в БРСМ МГУ имени Кулешова, потом возглавлял Ленинский районный комитет БРСМ в Могилеве, Могилевский областной комитет БРСМ, откуда перешел в ЦК БРСМ, потом — в Минский областной комитет.

Известно, что у Воронюка есть жена и маленький сын, семья живет в общежитии.

Судя по странице Воронюка ВКонтакте он фанат туринского «Ювентуса».

"Белорусский партизан"
14:03 30/05/2018






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