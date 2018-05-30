Как стало известно « Нашей Ниве », на съезде лишатся портфелей ряд руководителей БРСМ во главе с нынешним первым секретарем Андреем Беляковым.





Люди из команды Белякова сообщили, что их отправляют, фактически, «в никуда» — новых должностей, как это традиционно делается при ротации чиновников, не предложили.

С чем связана отставка?





Известно, что с приходом Натальи Кочановой на пост главы Администрации президента в 2016 году в БРСМ прошли масштабные проверки по линии Госконтроля и прокуратуры.





Были выявлены мелкие нарушения, но случаев крупной коррупции не установлено. Но дело, будто бы, не в этом.





В лукашенковской администрации Белякова воспринимают как человека, которому не удалось должным образом организовать работу с молодежью и у которого не было ясного видения, как ее проводить.





Андрей Беляков





Андрей Беляков возглавлял БРСМ с 2015 года, сейчас ему 42 года. Одновременно он является членом Совета Республики.







