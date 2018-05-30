Светлана Калинкина: Мы им давно не ровня

КГБ задержал помощника президента Сергея Ровнейко на взятке в 200 тысяч долларов. А в Барановичах объявлено, что на ремонт всех учреждений образования района выделяется 170 тысяч долларов.





Причем даже не из бюджета выделяется – у государства таких денег нет. Это при помощи Всемирного банка в школах и детских садах будет проведен ремонт, закуплена новая мебель, оборудованы классы.





Вот и вдумайтесь: один Ровнейко «стоил» 200 тысяч, а все дети Барановичского района с учителями и родителями – меньше.





Совсем неровненько получается в нашей якобы «социально ориентированной стране», где «все лучшее детям». Почему так?





А давайте с самого начала начнем. Кто такой Сергей Ровнейко? За какие заслуги Александр Лукашенко сделал его своим помощником по Гродненской области? Кто он вообще? Как и почему такую сделал карьеру?





А черт его знает!





Это сегодня, покопавшиись в интернете, мы уже увидели, что раньше он работал в госконтроле. Но вообще-то фамилия этого помощника никому ничего не говорит, о его заслугах ничего не известно, за какие достижения он получил от Лукашенко высокий пост, сказать может только сам Лукашенко.





Собственно, это и есть коррупция. Этого и следует ожидать, если президент большие полномочия и посты доверяет непонятно кому. Не объясняя, не мотивируя, не упоминая заслуги назначенца на прежнем месте работы. Кто-то из приближенных шепнул на ухо фамилию Ровнейко, показал на кандидата пальцем, словцо в баньке или на косовице замолвил – и новоявленный помощник вступил в полномочия.





И в этом смысле результат вполне логичен. Помощника президента за руку словили на взятке.





Позор и скандал?





Безусловно!





Но еще более важно, что даже он не верил, что в Беларуси действительно ведется борьба с коррупцией в высших эшелонах. Даже он думал, что аресты взяточников это не система, а разовые акции, показательный и случайный «отстрел». И, видимо, являясь помощником президента и будучи в курсе всех громких коррупционных дел, имел на то основания.







