Полиция: Бабченко застрелили из пистолета Макарова

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", - сообщили УНН в полиции.









Напомним, 29 мая вечером на российского журналиста Аркадия Бабченко покушались - стреляли в спину. Позже стало известно, что журналист умер от ранений в карете "скорой".