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Полиция: Бабченко застрелили из пистолета Макарова

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили скорее всего из пистолета Макарова.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", - сообщили УНН в полиции.


Напомним, 29 мая вечером на российского журналиста Аркадия Бабченко покушались - стреляли в спину. Позже стало известно, что журналист умер от ранений в карете "скорой".

13:48 30/05/2018






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