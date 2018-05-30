Полиция: Бабченко застрелили из пистолета Макарова
Журналиста Аркадия Бабченко застрелили скорее всего из пистолета Макарова.
"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", - сообщили УНН в полиции.
Там также подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза - в спину журналиста.
Напомним, 29 мая вечером на российского журналиста Аркадия Бабченко покушались - стреляли в спину. Позже стало известно, что журналист умер от ранений в карете "скорой".
13:48 30/05/2018
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