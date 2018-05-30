Активистка была задержана в ночь с 23 на 24 марта возле собственного подъезда и провела трое суток в ИВС; суды "за неповиновение" и "за переход улицы в неположенном месте" присудили Галине Смирновой штрафы: всего три базовые величины, передает praca-by.info





Задержание проходило с большим количеством процессуальных нарушений. Галина Смирнова пробовала доказать в суде несостоятельность версий о том, что она "не там перешла дорогу", тогда как дорогу в тот вечер она вообще не переходила; но напрасно: суд принял во внимание противоречивые, по словам Галины Смирновой, показания задерживавших ее милиционеров.





Вот выдержки из судебной речи Галины Смирновой:





"Показания свидетелей обвинения противоречивы во всём, кроме того, что никакого неповиновения не было. Кто с кем задерживал? Кто где находился? Свидетель Романьков говорит, что я переходила ул. Московскую ближе к ул. Урицкого, Ковалевский утверждает, что ближе к Чонгарского. Один говорит, что задерживали вместе, другой говорит, что задерживал один. Неся рядом службу вместе, они при этом говорят, что не слышали неповиновения".





"Показания свидетелей защиты были последовательны. Свидетели подтвердили, что я и мои приятельницы садилась в такси и подъехали к дому во двор, не заезжая на улицу Московскую, подъехали со стороны ул. К.Либкнехта.





Свидетели Комар А.И. и Чмыхов А. Я. рассказали, что видели, что я приехала к дому на такси, видели, как я, выйдя из машины и не выходя на ул. Московскую, ВООБЩЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СВОЕГО ДВОРА, направилась к своему подъезду.





Видели, как ко мне подошел возле моего подъезда сначала человек в штатской одежде, с которым я дошла до своего подъезда. Даже один из свидетелей, Комар А.И., слышал, как меня окликнул этот человек по имени и отчеству. Свидетели видели, как подъехала вскоре милицейская машина, видели сотрудников милиции уже и в форменной одежде.





Главное, свидетели видели момент моего задержания. Видели и подтвердили, что я не оказывала неповиновения. Так же свидетели утверждают, что мое общение с сотрудниками милиции было спокойное и даже восприняли, как дружеское".





Галина Смирнова просила каждого из свидетелей-милиционеров нарисовать схему — то ли ее «правонарушения» то ли их «преступления».





Галина Смирнова, пройдя через задержание, арест и многоэтапные суды, сохраняет чувство юмора:





- Именно благодаря им я и многие наши Бобруйские активисты повысили знания в административных делах. Я не была одна, мои друзья присутствовали при подготовке к суду, при написании жалоб, приходили на все заседания. Это были практические занятия! В любых ситуациях надо находить свои плюсы.





Профсоюзный лидер не намерена прекращать свою деятельность:





- Особым образом, с креативом, представители нашей власти поздравили меня с праздником, с Днем Воли. Только не понятно, какую цель они преследовали. Ну, не поехала я в Минск 25-го марта: что-то изменилось? Концерт сорвался? Революция не состоялась? Всем понятно: это просто месть наших бобруйских представителей власти за мою активную деятельность. Поиграли мускулами, ой как страшно! Создали мне проблему? По-моему, были созданы проблемы судьям.