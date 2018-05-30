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Сын вместо отца: СМИ назвали нового "террориста номер один" в мире

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида", сын и наследник террориста номер один Усамы бен Ладена Хамза, планирует свержение монархии в Саудовской Аравии, а также захват святынь ислама – городов Мекки и Медины.
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По мнению "РИА Новости", именно бен Ладен-младший сейчас претендует на место главного террориста в мире и угрожает отомстить Западу за отца, пишет obozrevatel.com

Отмечается, что у Усамы бен Ладена было не менее двадцати детей, но именно Хамза был его любимцем. Террорист высоко ценил религиозный фанатизм его матери; и мальчика, воспитанного в соответствующем духе, с юных лет использовали в исламистской пропаганде.

В начале 2010-х годов предполагалось, что Хамза был убит. Однако в 2015 году он напомнил о себе, распространив видеообращения в интернете. Стало ясно, что он занял одно из ключевых мест в иерархии "Аль-Каиды" – по правую руку от ее стареющего лидера Аймана аль-Завахири.

Возвращение Хамзы бен Ладена вызвало серьезные опасения в Саудовской Аравии. Он призвал племена страны к бунту против монархии, а также переходу на сторону ее военного противника – одной из групп мятежников в Йемене. В Эр-Рияде проводят умеренно-либеральные реформы, вызывающие сопротивление консерваторов. Ультраконсерватор Хамза с призывом обратить оружие против властей еще более обострил обстановку.

"В Саудовской Аравии этого человека, Хамзу бен Ладена, упоминают с обязательным добавлением, что он террорист. И постоянно подчеркивают: он, саудит по происхождению, лишен гражданства", – рассказал профессор РГГУ Григорий Косач. По его словам, в обществе Саудовской Аравии сохраняется родоплеменная структура, поэтому призыв к племенам о восстании не лишен смысла. Однако эксперт надеется, что к Бен Ладену – младшему саудиты не прислушаются.

Наследник престола Эр-Рияда Мухаммад бен Салман убежден, что Хамза бен Ладен тайно встал на сторону Ирана и получает оттуда помощь. По мнению принца, призывы к восстанию и свержению монархии в Саудовской Аравии выгодны только персам. В Тегеране это категорически отрицают.

Достоверно известно, что Хамза бен Ладен некоторое время действительно находился в Иране под домашним арестом. При каких обстоятельствах террорист оказался в плену и как обрел свободу, открытые источники не сообщают.

"Возвращение бен Ладена-младшего в большую ближневосточную политику совпадает с упадком ИГИЛ, потерпевшего поражение в Ираке и Сирии. Разочарованные бойцы рассеялись по мусульманскому миру, и многие, очевидно, ищут нового лидера. В этих условиях "Аль-Каида" может получить преимущество перед ИГИЛ за счет оперативной смены руководства. Не исключается и постепенное слияние группировок", – подчеркивает автор материала.

13:09 30/05/2018






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