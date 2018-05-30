Такие неофициальные цифры привел бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов на пресс-конференции 29 мая в Минске, пишет belprauda.org





"Произвол властей нарастает, доказать свою невиновность в судах практически невозможно", – констатировал Михаил Пастухов.





В госбюджете на 2018 год уже заложены поступления в виде штрафов на 131 миллион беларуских рублей, что вынуждает госорганы искать эти деньги везде – где можно и где нельзя.





Административные суды последнего времени показали, что штрафы налагаются в размере 20-50 базовых величин. “Надо остановить творимый властями беспредел», – подчеркнул Пастухов.





Правозащитники центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) объявили кампанию «Мы не быдло».





Гражданская инициатива «Мы не быдло» предлагает гражданам объединиться для защиты собственных прав. Инициатива озвучила первоочередные шаги, необходимые для реализации стратегии.





Речь идет об изъятии из закона о госбюджете и местных бюджетов штрафных статей, которая является «откровенно грабительской политикой». Размеры штрафов необходимо снизить максимум до 10 базовых величин – с физических лиц, и до 50 базовых величин – с индивидуальных предпринимателей, для которых штрафные санкции сегодня доходят до тысячи базовых величин.





Административный арест нужно исключить из числа мер административного воздействия, административный арест следует использовать в крайних случаях (например, задержание невменяемого гражданина), и срок административного ареста не должен превышать 5 суток.





Гражданская инициатива предлагает ввести в районных судах должность судей по административным спорам, которые должны рассматривать жалобы граждан на действия должностных лиц.





Лишить сотрудников милиции, получивших индульгенцию на откровенную ложь, права на лжесвидетельствование в судах. «Не припомню ни одного случая, чтобы сотрудника милиции, пойманного на лжесвидетельствовании, привлекли к ответственности», – подчеркнул Михаил Пастухов.





Год назад правозащитники уже инициировали кампанию по реформированию административного правосудия. Однако все госорганы на предложения правозащитников ответили отписками. Сейчас инициаторы пошли иным путем, напрямую обращаясь к гражданам Беларуси.





«Надо защищаться от произвола государства, это дело самих граждан. Если сами не объединимся, если сами не заявим о своих правах, с нами будут поступать как с овцами, которых можно только стричь», – резюмировал Михаил Пастухов.









Документы, обнародованные инициативой “Мы – не быдло!”





ОБРАЩЕНИЕ

к структурам гражданского общества Республики Беларусь

в связи с усилением административных репрессий





В августе 2017 г. общественное объединение «Правовая помощь населению» (зарегистрировано в г.Киев) совместно с гражданской инициативой «Шаг к закону» обнародовали свои предложения по созданию в Беларуси административной юстиции и по либерализации административного законодательства (см. приложение 1).





Тогда во вводной части документа отмечалось, что в Республике Беларусь год от года увеличивается число лиц, привлекаемых к административной ответственности, преимущественно штрафам. По итогам 2017 г. только районными судами применены административные взыскания в отношении почти 300 000 человек. Из них к административному аресту подвергнуты свыше 52 000 человек.





Судя по позициям республиканского и местных бюджетов, штрафы стали одним из важных источников пополнения государственной казны. Так, в бюджете на 2018 год ожидаемый доход от штрафов запланирован в сумме 131 057 356 рублей.





Практика работы многочисленных органов управления и уполномоченных должностных лиц свидетельствует о том, что намеченные в республиканском бюджете «планы» выполняются «ударным трудом».





Под особым прицелом правоохранительных органов в последние годы оказались журналисты незарегистрированного в Беларуси телеканала Белсат.





По статье 22.9 КоАП («Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») штрафным санкциям от 20 до 50 базовых величин подвергнуты десятки сотрудников этого телеканала. Абсолютным рекордсменом по сумме назначенных штрафов стал гомельский журналист Константин Жуковский (свыше 2000 рублей).





Понятное дело, что надо как-то остановить творимый властями произвол в сфере административных взысканий и не допустить выполнения установленной в бюджете «штрафной статьи». Граждане не должны становиться жертвами репрессивной государственной политики.





В этой связи объявляется гражданская инициатива под названием «Мы – не быдло! Мы – свободные граждане, желающие жить в демократической стране! Власть должна служить народу, а не обогащаться за наш счет!».





Реализация указанной инициативы предполагает пошаговую стратегию и скоординированные действия всех заинтересованных в ней политических партий, движений и иных общественных инициатив.





Первый шаг: отменить в Законе «О республиканском бюджете на 2018 год», а также в местных бюджетах положения о доходах в виде штрафов.





Второй шаг: уменьшить размеры административных штрафов, налагаемых на граждан (не более 10 базовых величин) и на индивидуальных предпринимателей (не более 50 базовых величин). Административный арест должен стать исключительной мерой наказания. Его срок не должен превышать пяти суток с учетом времени задержания.





Третий шаг: ввести в составе районных судов должности судей по административным спорам. К их компетенции отнести рассмотрение не только дел об административных правонарушениях, но и жалоб на действия и решения органов управления и должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.





Четвертый шаг: принять рекомендуемый нами Закон «О порядке обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан Республики Беларусь» (см. приложение 2).





Пятый шаг: исключить возможность приглашения в качестве свидетелей по делу об административном правонарушении сотрудников милиции как заинтересованных в исходе дела лиц, получивших индульгенцию на дачу заведомо ложных показаний.





Шестой шаг: разрешить осуществление функций защитника в административном судопроизводстве на безвозмездной основе лицам, имеющим высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.





Седьмой шаг: ввести апелляционный порядок пересмотра постановлений, вынесенным по делам об административных правонарушениях; уменьшить размер пошлины за подачу апелляционной жалобы.





На прошлогодней пресс-конференции мы адресовали свои предложения в государственные органы (Палату представителей, администрацию А.Г.Лукашенко, Верховный суд, Генеральному прокурору). Однако получили формальные отписки. На этот раз мы адресуем свое послание структурам гражданского общества Беларуси, которые все активнее участвуют в политической жизни страны. Давайте вместе решать назревшие вопросы и защищать свои права от произвола властей!





Учредители гражданской инициативы: Михаил Пастухов, Олег Волчек, Геннадий Федынич, Иван Лобачев (список пополняется)









ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ И ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА





По данным МВД Республики Беларусь, за 2015 год к административной ответственности было привлечено 3,8 миллиона граждан. На таком же уровне сохранялось количество административно наказанных в 2016 и первой половине 2017 гг.





По законодательству Беларуси правом привлекать граждан к административной ответственности наделяются свыше 30 уполномоченных органов, в том числе: районные суды, экономические суды, административные комиссии при районных исполкомах, органы внутренних дел, органы Комитета государственного контроля, органы пожарного надзора, органы санитарного надзора, пограничные войска, таможенные органы, налоговые органы, органы Министерства финансов, органы Министерства транспорта и коммуникаций и др.





Рассмотрение относительно тяжких административных правонарушений отнесено к подведомственности судей районных судов. Так, в 2016 году судами Беларуси к административной ответственности было привлечено 341 709 чел. Из них аресту подвергнуты почти 42 тыс. чел., штрафу – 222,5 тыс. человек.





В первом полугодии 2017 г. количество административно наказанных лиц превысило 182 тысячи чел. Чаще всего суды привлекают к административной ответственности за мелкое хулиганство, мелкое хищение и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Размеры административных штрафов значительные и достигают 50 базовых величин (1150 рублей).





К административной ответственности могут привлекаться и субъекты хозяйствования (юридические лица и предприниматели). К примеру, в 2016 г. экономическими судами были подвергнуты штрафам свыше 9,3 тысяч субъектов хозяйствования, а за первое полугодие 2017 г. – свыше 3,1 тыс.





Основаниями для ответственности чаще всего являются: незаконная предпринимательская деятельность, нарушение правил торговли и оказания услуг населению, нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов). Размеры штрафов исчисляются как в базовых величинах, так и в процентном или кратном отношении к сумме ущерба, сделки либо дохода, полученного в результате сделки.





Так, предприниматель может быть оштрафован на сумму до 200 базовых величин (4600 рублей), а на юридическое лицо – до 1000 базовых величин (23 000 рублей). При этом допускается арест на товары, которые не сертифицированы или иным образом не соответствуют предъявляемым требованиям.





Как свидетельствует практика, привлечение граждан к административной ответственности, а также судебные процессы в ряде случаев осуществляются с грубым нарушением законодательства. Например, основным средством доказывания по делам лиц, привлекаемых к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях (ст.23.34 КоАП), выступают объяснения сотрудников милиции.





Нередко они являются лживыми и противоречивыми, что не препятствует вынесению судом решений в отношении участников таких мероприятий.





Следует отметить, что условия пребывания административно арестованных в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, а также в иных местах изоляции таких лиц, не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными и представляют собой, по сути, длящуюся пытку и унижение человеческого достоинства.





В силу вышеизложенного, принимая во внимание многочисленные факты нарушения прав граждан в ходе административного процесса, а также во время отбывания ареста, предлагаем программу мер (пошаговую стратегию) по созданию административной юстиции и либерализации административного законодательства.





В целях эффективной реализации положений статьи 60 Конституции принять закон об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан в сфере административных правоотношений. Принятие такого закона будет соответствовать требованиям Международного пакта о гражданских и политических правах и общепризнанной практике современных государств.





Сократить число государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на привлечение граждан к административной ответственности, и обеспечить право подвергнутых административному взысканию на судебное обжалование решений.





Ввести в составе районных судов должность судьи по административному правосудию. К его подведомственности следует отнести рассмотрение жалоб граждан на действия и решения, нарушающие права и свободы граждан, а также разрешение дел об административных правонарушениях. В перспективе решить вопрос о создании самостоятельной системы административных судов по примеру европейских стран.





Процесс в административных судах должен осуществляться на основе закона об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, а также общих принципов административного процесса. При рассмотрении дел судья по административному правосудию не должен выполнять функции обвинителя. Этим должен заниматься представитель органа, который инициировал административный процесс. Случаи допроса сотрудников милиции должны стать исключением из правил.





Повысить гарантии защиты лиц, привлекаемых к административной ответственности. С этой целью обеспечить пользование всеми процессуальными правами, в том числе правом приглашать для защиты своих представителей (адвокатов, дипломированных юристов, близких родственников).





Предусмотреть право обжалования постановления о наложении административного взыскания до его вступления в силу и в этой связи внести соответствующие изменения в статью 11.12 ПИКоАП. Снизить размеры пошлины за подачу жалобы.





Признать административный арест исключительной мерой административного взыскания в тех случаях, когда с учетом обстоятельств дела в отношении правонарушителя нельзя применить иную меру взыскания. Срок ареста не должен превышать 10 суток.





Уменьшить размеры штрафов, налагаемых на граждан и предпринимателей в административном судопроизводстве; исключить юридические лица из числа субъектов, подлежащих административной ответственности; ограничить применение конфискации в отношении имущества, принадлежащего субъекту ответственности.





Принять меры к пересмотру Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.





Учредить должность Уполномоченного по правам человека в качестве дополнительной гарантии защиты прав и свобод граждан.





Указанные предложения основаны на результатах деятельности группы экспертов в рамках Диалога по модернизации Республики Беларусь, который проходил под эгидой представительства ЕС в Беларуси в 2011-2012 гг. В этой связи считаем полезным продолжение такого Диалога и заявляем о своей готовности в нем участвовать.









Закон Республики Беларусь

«О порядке обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан Республики Беларусь»





Настоящий Закон принят в целях наиболее полной реализации права каждого гражданина Республики Беларусь на защиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Он имеет прямое действие и обязателен для исполнения всеми судами, другими государственными органами и должностными лицами.





Статья 1. Действия и решения, подлежащие обжалованию в суд





К действиям (решениям), подлежащим обжалованию в суд, относятся все действия (решения), принятые государственными органами, органами местного управления и самоуправления, должностными лицами любого уровня и ранга, предприятиями, учреждениями, организациями (общественными объединениями), результатом которых стало нарушение прав и свобод граждан Республики Беларусь, гарантированных Конституцией и законами Республики Беларусь.





Жалобы работников предприятий, учреждений, организаций (общественных объединений) на действия (решения) администрации (руководства общественного объединения) принимаются судами к рассмотрению после прохождения установленной процедуры досудебного разбирательства.





Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, государственные служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомиться с документами (материалами), затрагивающими их права и свободы, если нет установленных законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах (материалах).





Отказ должностного лица, государственного служащего предоставить гражданину истребуемые документы (материалы), является поводом для обращения в соответствующие органы о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления властью или служебными полномочиями (ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь).





Статья 2. Пределы действия настоящего Закона





Суды принимают к рассмотрению жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, кроме действий (решений), проверка которых отнесена к компетенции Конституционного суда Республики Беларусь, а также действий (решений), подлежащих проверке в рамках административного или уголовного судопроизводства.





Статья 3. Суд, компетентный рассматривать жалобу





Жалобы на действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, подаются, по общему правилу, в суд общей юрисдикции по месту нахождения государственного органа, органа местного управления и самоуправления, должностного лица, предприятия, учреждения, организации (общественного объединения).





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Исключение из вышеуказанного правила может быть сделано лишь в случае определения иного порядка в соответствующем законе.





Статья 4. Условия приема жалобы к рассмотрению





Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены или его представителем, а также по просьбе гражданина трудовым коллективом (общественным объединением), членом которого он является.





В жалобе должны быть указаны действия (решения), которые нарушают права и свободы гражданина. В обоснование могут прилагаться соответствующие документы (материалы) или их заверенные копии.





Жалоба должна быть надлежащим образом оформлена и подписана гражданином, права и свободы которого нарушены.





Жалоба подается в двух экземплярах и регистрируется в специальном журнале.





За подачу жалобы взимается государственная пошлина в размере 0,5 базовой величины.





Статья 5 . Срок обращения в суд с жалобой





Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:





три месяца – со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;





один месяц – со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен письменный ответ.





Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.





Уважительной причиной считаются любые обстоятельства. Затрудняющие получение информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона.





Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы





Жалоба гражданина на действия (решения), принятые государственными органами, органами местного управления и самоуправления, должностными лицами любого уровня и ранга, предприятиями, учреждениями, организациями (общественными объединениями), рассматриваются судом по правилам гражданского судопроизводства с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.





На государственные органы, органы местного управления и самоуправления, предприятия, учреждения и организации (общественные объединения), на должностных лиц, государственных служащих, чьи действия (решения) обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность доказать законность обжалуемых действий (решений). Гражданин (его представитель) освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.





Статья 7. Состав суда по рассмотрению жалобы





Жалоба рассматривается судьей, назначенным председателем суда с учетом опыта работы.





По ходатайству одной из сторон рассмотрение жалобы может производиться, при наличии возможности, составом из трех судей.





Отвод, заявленный судье, рассматривается в коллегиальном составе суда с участием лица, заявившего отвод. Повторный отвод тому же судье является основанием для рассмотрения дела в ином составе судей.





Статья 8. Решение суда по жалобе





По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение в форме постановления.





Обжалуемое действие (решение) признается незаконным, если оно приводит к указанным в статье 2 настоящего Закона последствиям.





Установив обоснованность жалобы, суд определяет ответственность государственного органа, органа местного управления и самоуправления, предприятия, учреждения и организации (общественного объединения), должностного лица, государственного служащего, чьи действия (решения) обжалуются гражданином.





По просьбе гражданина (его представителя) суд может установить убытки и моральный вред, нанесенные гражданину незаконными действиями (решениями), в порядке, установленном Гражданским процессуальными кодексом.





Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не нарушающим прав и свобод гражданина, то он отказывает в удовлетворении жалобы.





Статья 9. Вступление в силу и исполнение решения суда





Решение суда вступает в законную силу после его публичного оглашения в зале заседания и является обязательным для всех государственных органов, органов местного управления и самоуправления, предприятий, учреждений, организаций (общественных объединений), должностных лиц, государственных служащих и граждан на территории Республики Беларусь.





Об исполнении решения должно быть сообщено суду и гражданину не позднее чем в месячный срок со дня его оглашения. В случае неисполнения решения суд принимает меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.





Статья 10. Распределение судебных издержек, связанных с рассмотрением жалобы





Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, могут быть возложены судом на гражданина, если суд вынесет решение об отказе в удовлетворении жалобы, ибо на государственный орган, орган местного управления и самоуправления, предприятие, учреждение, организацию (общественное объединение), должностное лицо, государственного служащего, если установит, что их действия (решения) были незаконными.





Судебные издержки возлагаются на государственный орган, орган местного управления и самоуправления, предприятие, учреждение, организацию (общественное объединение), должностное лицо, государственного служащего также в случае признания судом их действий (решений) законными, если поданная гражданином жалоба вышестоящему в порядке подчиненности органу, должностному лицу была оставлена без ответа либо ответ был дан с нарушением сроков, установленных статьей 4 настоящего Закона.