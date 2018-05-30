КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в $200 тысяч

В результате проведенных по поручению Лукашенко оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента Беларуси – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко.





Как сообщает пресс-служба КГБ, в поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.





С санкции Лукашенко проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках.





В отношении Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.









Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.





Сергей Ровнейко был назначен помощником Лукашенко по Гродненской области 25 июня 2015 года. До этого он возглавлял главное управление контроля за работой отраслей материального производства Комитета госконтроля и курировал именно западный регион Беларуси.



