По словам 18-летнего парня, куратор курса уже разговаривала с ним о перспективах обучения, если он останется в рядах молодежной организации БНФ, передает радио " Свабода ".





В колледже «обеспокоены будущим» учащегося





На собеседование вызывали и его родителей, которым директор Елена Кравец и ее заместитель Валентина Шунаева выразили «обеспокоенность будущим» учащегося, связав это с членством в оппозиционной организации.





Родители Александра беседу с руководством учебного заведения воспринимают всерьез. Если появится желание, говорят они, отчислить сына из колледжа, то причину найдут. Это, по их словам, дала понять директор учебного заведения.





«Она сказала, что исключать Александра из-за его членства в оппозиционной организации никто не имеет права, но если будут проблемы с учебой, то это уже повод для отчисления», — пересказал слова главы колледжа отец учащегося Владимир.





Представитель администрации: «Была беседа с родителями об увлечениях и взглядах учащегося. Об исключении не писали»





Александр — среди лучших учащихся в колледже. Он активно участвует в общественной жизни учебного заведения. Заканчивает третий курс. Изучает информатику.





Заместитель директора по воспитательной работе Валентина Шунаева вопросу об угрозе отчисления Александра Москалева из колледжа удивилась.





«Откуда появилась такая тема для обсуждения, да еще об исключении обучающегося, который учится прекрасно? — сказала она. — Была только беседа с родителями о том, чем он увлекается и какие у него взгляды. Я даже это не хочу комментировать».





Костусеву пообещали разобраться в ситуации





Чтобы предотвратить отчисление Александра, с директором учебного заведения Еленой Кравец 29 мая встретился председатель партии БНФ Рыгор Костусев. По словам партийца, руководитель колледжа заверила его, что разберется в ситуации и на следующей встрече проинформирует его о результатах.





«Я довел госпоже Кравец, что ситуация с Александром подрывает авторитет Беларуси в Болонском процессе», — сказал Свободе Рыгор Костусев, как только вышел из колледжа.





Александр Москалев не собирается уходить из Молодежи БНФ. Говорит, что Конституция дает ему право самому решать, к какой организации присоединяться. Деятельность Молодежи БНФ, говорит он, не нарушает белорусского законодательства.