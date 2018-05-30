Times: Сорос готовит референдум об отмене выхода Британии из ЕС





По мнению Джорджа Сороса, «Брексит», который должен начаться не позднее 2020 года, является крайне болезненным процессом, который оказывает постоянное негативное влияние как на Великобританию, так и на Евросоюз, которым, по его мнению, необходимо сосредоточиться на решении более важных задач. По мнению финансиста, эту проблему можно решить, организовав второй референдум.





«Большая часть вреда, который ощущается сейчас, вызвана экзистенциальным кризисом, в котором находится Европейский союз, однако его внимание отвлечено на переговоры о соглашении выхода с Британией,— заявил господин Сорос.— Это взаимопроигрышное предложение, однако оно может быть изменено на взаимовыгодное».









Референдум о выходе из Евросоюза прошел в Великобритании 23 июня 2016 года, более 51% британцев проголосовало в пользу «Брексита».





Изначально переходный период, после которого страна окончательно покинет ЕС должен был продлиться до 2020 года, однако недавно появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Может попросить Брюссель продлить его до 2022 года.





Главным камнем преткновения остается граница между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, жители которых опасаются появления на острове пограничных сооружений, пишет kommersant.ru



