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Сразу два экс-посла Украины в Беларуси намерены баллотироваться в президенты

Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бесссмертный заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.

"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали - я не буду вас мучить. Придет время - я оформлю соответствующие документы", - цитируют политика украинские СМИ.

Роман Бессмертный возглавлял посольство Украины в Минске в 2010-2011 годах.

Ранее о намерении вступить в борьбу за пост президента Украины на президентских выборах 
сообщил Валентин Наливаченко. Он возглавлял диппредставительство Украины в Минске в 2005-2006 годах.
"Белорусский партизан"
10:36 30/05/2018






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