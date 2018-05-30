"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали - я не буду вас мучить. Придет время - я оформлю соответствующие документы", - цитируют политика украинские СМИ.





Роман Бессмертный возглавлял посольство Украины в Минске в 2010-2011 годах.





Ранее о намерении вступить в борьбу за пост президента Украины на президентских выборах

сообщил Валентин Наливаченко. Он возглавлял диппредставительство Украины в Минске в 2005-2006 годах.