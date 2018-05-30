Сразу два экс-посла Украины в Беларуси намерены баллотироваться в президенты
Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бесссмертный заявил о намерении принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.
"Я действительно буду баллотироваться. Вы меня спрашивали - я не буду вас мучить. Придет время - я оформлю соответствующие документы", - цитируют политика украинские СМИ.
Роман Бессмертный возглавлял посольство Украины в Минске в 2010-2011 годах.
Ранее о намерении вступить в борьбу за пост президента Украины на президентских выборах
сообщил Валентин Наливаченко. Он возглавлял диппредставительство Украины в Минске в 2005-2006 годах.
"Белорусский партизан"
10:36 30/05/2018
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