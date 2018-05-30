Об этом стало известно « Нашей Ниве » от достоверных источников. Как результат - эти люди попали «под оптимизацию» и лишились своих должностей, ситуация получила огласку в дипломатических кругах.





Следует отметить, что штат посольства невелик, там работает всего несколько человек.









Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик о ситуации высказался неконкретно. «В посольстве на данный момент работают те же люди, которые работали в нем на начало года», - сказал он.





При этом в кэше версии страницы белорусского посольства можно увидеть, что сотрудники на самом деле изменились.

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