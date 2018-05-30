Белорусских дипломатов уволили из посольства в Румынии за жалобу на посла?
Во второй половине 2017 года в белорусском посольстве в Румынии произошла исключительное по дипломатическим меркам событие - несколько сотрудников написали в «центр» жалобу на посла Андрея Гринкевича.
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Андрей Гринкевич был назначен послом в Румынии в ноябре 2016 года. В 2004-2012 был послом в Швеции.
Об этом стало известно «Нашей Ниве» от достоверных источников. Как результат - эти люди попали «под оптимизацию» и лишились своих должностей, ситуация получила огласку в дипломатических кругах.
Следует отметить, что штат посольства невелик, там работает всего несколько человек.
Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик о ситуации высказался неконкретно. «В посольстве на данный момент работают те же люди, которые работали в нем на начало года», - сказал он.
При этом в кэше версии страницы белорусского посольства можно увидеть, что сотрудники на самом деле изменились.
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10:23 30/05/2018
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