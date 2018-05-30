Сегодня в Минске пройдет съезд БРСМ

Впрочем, что касается провластности, то настроения рядовых члнов БРСМ, по большому счету, никого не интересуют. Как некогда настроения комсомольских вожаков имели мало общего с настроениями советских юношей и девушек, так и сегодня в БРСМ.





Но для молодых карьеристов это хороший старт, так как сегодня «новы призыв» будет объявлен пофамильно. Съезду предстоит избрать новый состав Центрального комитета и выбрать руководителей.





Помимо этого, состоится презентация новой молодёжной песни «Маладая Беларусь».