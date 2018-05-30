Сегодня в Минске пройдет съезд БРСМ
Александр Лукашенко даже направил приветствие самой крупной провластной молодежной организации страны.
Впрочем, что касается провластности, то настроения рядовых члнов БРСМ, по большому счету, никого не интересуют. Как некогда настроения комсомольских вожаков имели мало общего с настроениями советских юношей и девушек, так и сегодня в БРСМ.
Но для молодых карьеристов это хороший старт, так как сегодня «новы призыв» будет объявлен пофамильно. Съезду предстоит избрать новый состав Центрального комитета и выбрать руководителей.
Помимо этого, состоится презентация новой молодёжной песни «Маладая Беларусь».
"Белорусский партизан"
09:52 30/05/2018
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