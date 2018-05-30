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Сюжет о визите в Чернобыльскую зону депутата Госдумы России и чемпиона мира в тяжелом весе Николая Валуева показал телеканал СТВ. Российский политик и легенда бокса Николай Валуев высоко оценил проводимую в Беларуси работу по реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС земель.





- У вас проблемы решаются в комплексе. Я понимаю, что это недешевое удовольствие - вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь, - сказал он.





В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета планируется выделить около 900 млн российских рублей. Как отметила председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, если ранее говорилось о ликвидации последствий, то в новой программе предлагается обсудить иной уровень сотрудничества, направленный на возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни, передает телеканал СТВ.



