Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Ким Чен Ын не готов отказаться от ядерного оружия, однако может согласиться на открытие в Пхеньяне франшизы одного из американских ресторанов быстрого питания. Это северокорейский лидер рассматривает как добрый жест в адрес Дональда Трампа, пишет NBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ.





Свой отчет о ситуации в КНДР американская разведка подготовила в связи с планами по проведению саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре. Задачей аналитиков было изучение заявлений Ким Чен Ына и оценка вероятности изменения политики Пхеньяна. В докладе указывается, что планы Дональда Трампа убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия не имеют под собой реальных оснований. В действительности Пхеньян не намерен вести денуклеаризацию, пришли к выводу специалисты разведки.





Однако в числе уступок, на которые может пойти северокорейский лидер, в докладе ЦРУ указывается возможность открытия сети бургерных по франшизе западной компании. Таким образом, считают аналитики, Ким Чен Ын может продемонстрировать жест доброй воли по отношению к Трампу, который является поклонником американского фастфуда. Так, в январе главный врач Белого дома публично рекомендовал президенту США отказаться от блюд быстрого питания и отметил его проблемы с лишним весом.





Кроме того, еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп, говорил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном и обсудить с ним проблему ядерного оружия за гамбургером. В Советском Союзе открытие франшизы Mcdonald's в период перестройки стало одним из символов изменений, происходящих в стране. Первое заведение с вывеской Mcdonald's появилось в Москве в 1990 году и в день открытия к нему выстроились длинные очереди. Тогда за один день ресторан обслужил 30 тыс. посетителей, что стало рекордом для глобальной сети.





Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре должна стать первой в истории встречей лидеров КНДР и США. Ее подготовкой занимался госсекретарь США Майк Помпео, ездивший на переговоры в Пхеньян еще в период пребывания на посту главы ЦРУ. 24 мая президент США заявил, что не будет принимать участия в саммите из-за жестких заявлений, сделанных руководством Северной Кореи. Однако уже через несколько дней глава Белого дома отказался от своих слов. 29 мая стало известно, что в Сингапур для подготовки встречи прибыли делегации из КНДР и США.



