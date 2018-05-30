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Дошла очередь: Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?

Во вторник пресс-служба главы государства сообщила о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Федерального канцлера Австрии Себастиана Курца.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

– Себастиан Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов, – сообщила пресс-служба главы государства.

Скриншот с видео БЕЛТА

Если официальный визит Лукашенко в Австрию состоится, пишет gazetaby.com,то он будет носить вполне исторический характер. После разгона Площади в 2010 году Евросоюз наложил на главу Беларуси санкции, его считали изгоем.

Только в начале 2016 года Лукашенко перестал быть «невъездным». Весной того же года он слетал в Ватикан и Рим, но это не было официальным визитом в страну Евросоюза.

После снятия санкций главу МИД  Владимира Макея и премьер-министра Андрея Кобякова неоднократно принимали с почетом в европейских столицах, но когда очередь дойдет до Александра Лукашенко, оставалось загадкой. Видимо, политики в странах ЕС не хотели рисковать своей репутацией.

Фото interfax.ru

Почему же главу Беларуси пригласили в Австрию? Ранее эксперты называли эту страну в числе тех, где могут не побрезговать первыми принять Лукашенко после снятия санкций.

Дело в том, что интересы автрийского бизнеса представлены в Беларуси довольно широко. Самые яркие примеры – «Приорбанк», входящий в состав австрийской группы Raiffeisen International, и компания Velcom, являющаяся дочерней структурой австрийского холдинга TelekomAustriaAG.

Кроме того, Себастиан Курц уже довольно хорошо знаком с главой Беларуси. В Минске он встречался с Лукашенко в 2015 и 2017 годах году в качестве федерального министра иностранных дел. В конце прошлого года 31-летний Себастиан Курц был избран канцлером и, видимо, решил дать главе Беларуси шанс. В Вене Александр Лукашенко наверняка попытается привлечь внимание к своей миротворческой миссии, но вряд ли можно будет говорить о его внешнеполитическом прорыве.



08:14 30/05/2018






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