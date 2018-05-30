Останется ли за Лукашенко право "первой брачной ночи"?

Визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова интересен несколькими обстоятельствами.





Прежде всего, следует отметить, что в белорусско-российских взаимоотношениях роль МИД обеих стран минимальна. Сотрудничество больше происходит на уровне других структур. Активно общаются вице-премьеры, ответственные за энергетику, сельское хозяйство. Наверное, даже президенты, премьер-министры Беларуси и России встречаются чаще, чем министры иностранных дел.





С другой стороны, надо заметить, что именно по вопросам внешней политики Беларусь наиболее дистанцировалась от России. В основном Минск не поддержал Москву в ее конфликте с Украиной, Западом. Разумеется, это не может не вызывать недовольство Кремля.





Проблема первого визита





В белорусско-российских отношениях большое значение имеют символические вопросы. В международной политике существует традиция: первый зарубежный визит новый глава государства или правительства, министр иностранных дел совершает в ту страну, которая является наиболее важным партнером. Это демонстрация внешнеполитического приоритета. Кстати, за этим внимательно следят эксперты, СМИ, из этого делают далеко идущие выводы.





Так вот с конца 1990-х годов, с момента образования Союзного государства, сложилась традиция, что главы государств, правительств и МИД Беларуси и России свои первые визиты стараются делать в страну-союзницу. Белорусские политики, прежде всего, приезжали в Москву, а российские, соответственно, - в Минск.





Владимир Путин после своей инаугурации указ о назначении нового правительства подписал 18 мая. Выходит, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Сергей Лавров сделал в Минск. Неважно, что министр не новый. Главное здесь - символичность. То есть сам факт этого визита важнее содержания переговоров.





Сейчас перед белорусским руководством стоит другая задача. Александр Лукашенко очень хотел бы, чтобы, как обычно, первый зарубежный визит Владимира Путина после его инаугурации был именно в Минск. Предположу, что как раз этот вопрос был главным в ходе недавней встречи двух лидеров в Сочи.





И такой визит анонсирован. Известно, что очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России запланировано провести в Минске. Это будет в третьей декаде июня.





Однако тут возникает один вопрос: будет ли это первый зарубежный визит Владимира Путина после инаугурации? Уже известно, что президент России посетит Китай с 6 по 10 июня. В китайском городе Циндао состоится саммит Совета глав государств Шанхайской организац трудничества.





И, значит, приезд Путина в Минск будет не первым его зарубежным визитом. С точки зрения внутренней аудитории эта проблема решаема. Белорусские телеканалы популярно объяснят своим зрителям, что поездки на саммит не считаются визитами, а право «первой брачной ночи» все равно остается за Минском. А вот внешние наблюдатели могут оценить это по-другому.





Не удалось подписать соглашение о взаимном признании виз





Но вернемся к визиту Сергея Лаврова. Обратим внимание на один нюанс. Сторонам не удалось договориться по визовому вопросу. Дело в том, что Россия стремится заставить Беларусь к введению так называемой «союзной визы», единого визового пространства двух государств. Еще в марте 2015 года с таким предложением выступил Владимир Путин. Через полгода эту идею продублировал российский премьер Дмитрий Медведев.





А Минск всячески сопротивляется. Ведь визовая политика - это элемент государственного суверенитета. С учетом различного удельного веса двух государств введение союзной визы станет де-факто ограничением белорусской независимости. Уже сегодня наличие общих с Россией «черных списков» нежелательных иностранцев для въезда на территорию Союзного государства оборачивается регулярными скандалами с украинскими журналистами, общественными деятелями, которые приезжают в Беларусь. А с введением единой визы Минск будет втянут в многочисленные конфликты России с Евросоюзом и США.





Поэтому сейчас речь идет только о подписании соглашения о взаимном признании виз. В ноябре 2017 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после визита в российскую столицу заявил, что Минск и Москва рассчитывают подписать его до конца 2017 года. Но не срослось. На совещании у Лукашенко 11 января текущего года был назначен новый срок: первый квартал 2018 года. Скоро закончится второй квартал, а соглашения нет.





Поэтому во время визита Лаврова вместо соглашения о взаимном признании виз подписывается другой временный документ: о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На совместной пресс-конференции Макей объяснил смысл этого соглашения:





«Перед чемпионатом мира по футболу Беларусь разрешит безвизовый въезд через свою территорию болельщикам на территорию России с 4 по 25 июля. А российская сторона в следующем году разрешить безвизовый въезд для болельщиков, которые приедут на Европейские игры в Беларусь».





Скорее всего, в ходе переговоров обсуждался вопрос о новом российском после в Беларуси. Нынешний посол России Александр Суриков занимает свою должность с 2006 года. Обычно послы так долго не работают. Вряд ли белорусскую сторону удовлетворит кандидатура бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, которого, по СМИ, якобы «сватают» на эту должность. Ибо с ним были связаны многочисленные скандалы, когда Россия ограничивала поставки белорусской продукции в Россию.