Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

В своем посте он рассказал некоторые подробности произошедшего.





«В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов», – сообщил Геращенко.





«Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.





Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!





Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.





Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...» – написал Геращенко.





Вспоминая, что до сих пор не раскрыто убийство нашего коллеги Павла Шеремета, машину которого взорвали в Киеве почти два года назад, так и хочется добавить: Украине уже надо научиться беречь своих друзей».





Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.

На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: "Мы не готовы сказать, полиция рассматривает место происшествия".



