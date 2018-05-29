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Убийство Аркадия Бабченко: одна из версий

Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать, пишет советник министра МВД Украины, депутат Антон Геращенко.

В своем посте он рассказал некоторые подробности произошедшего.

«В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов», – сообщил Геращенко.

«Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!

Знаю, тебя было нельзя купить или запугать.

Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...» – написал Геращенко.

Вспоминая, что до сих пор не раскрыто убийство нашего коллеги Павла Шеремета, машину которого взорвали в Киеве почти два года назад, так и хочется добавить: Украине уже надо научиться беречь своих друзей».

Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.

На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: "Мы не готовы сказать, полиция рассматривает место происшествия".


«Белорусский партизан»
22:52 29/05/2018






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