В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.





"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.