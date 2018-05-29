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В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

В Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер
Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

21:31 29/05/2018






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