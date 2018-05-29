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Фотофакт: Как КГБ просит наказать неудобных журналистов

Самая главная угроза государственной безопасности, видимо, — это свобода слова.
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Двух могилевских журналистов – оператора Евгения Глушкова и фрилансера Алину Скребунову – утром 29 мая ждет суд по обвинению в незаконном изготовлении продукции СМИ за два сюжета на телеканал БелСАТ. Первый из них был посвящен ошибке могилевских властей, из-за которой выселили жильцов домов по улицам Строителей и Заслонова, второй – самоубийству руководителя агропромкомплекса «Купаловское» Дмитрия Василевского в Шкловском районе, пишет "Могилевская весна".

Глушков и Скребунова ранее предполагали, что административные дела в отношении них инициировал Комитет государственной безопасности. Не ошиблись – в материалах дела действительно есть письмо начальника Шкловского межрайонного отдела КГБ А.А. Ромского, который просит начальника Шкловского РОВД Вячеслава Крылова принять «меры правового реагирования», а о результатах сообщить в адрес КГБ.

«5 апреля указанными лицами [Глушковым и Скребуновой] в д. Фащевка осуществлена подготовка видеорепортажа по факту смерти главы агропромышленного холдинга «Купаловское» Д. Василевского, в ходе чего осуществлено интервьюирование отдельных жителей населенного пункта», — обозначил нарушение Ромский.
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— Это только доказывает политическую мотивированность и заказной характер данного возбужденного административного дела, — считает правозащитник Борис Бухель. По его словам, этот факт обязательно будет отражен во время судебного процесса 29 мая.

Поддержать журналистов можно в суде Ленинского района г. Могилева в 10 утра.

21:25 29/05/2018






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