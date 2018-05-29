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Атака клонов продолжается: Путин назначил очередного типового губернатора

За последний год он стал уже пятым главой региона с штампованным образом. На этот раз, самым молодым.

Владимир Путин назначил губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа бывшего замглавы региона Дмитрия Артюхова. Он занял место Дмитрия Кобылкина, которого 18 мая назначили главой федерального министерства природных ресурсов и экологии.


Артюхов стал уже пятым российским губернатором, назначенным за последний год и вписывающимся в образ «управленца-технократа»: чиновника в очках с выбритым лицом и короткой стрижкой с залысиной.

Слева направо: нижегородский губернатор Глеб Никитин, самарский губернатор Дмитрий Азаров, омский губернатор Александр Бурков, ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. Фото с сайта znak.com

При этом Артюхов стал не только одним из самых молодых технократов, но и одним из самых молодых региональных глав в целом. На главную должность в ЯНАО бывшего заместителя губернатора по экономике назначили в 30 лет.

Четвёртым клоном «чиновника-технократа» оказался глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев, которого назначили 28 мая.

Айсен Николаев. Фото Владислава Левочкина, РИА «Новости»

Источник: tjournal.ru
21:21 29/05/2018






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