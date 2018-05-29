КХП-БНФ проведет митинг-реквием в Куропатах

Именно в этот день, 3 июня 1988 года, в газете «Литература и искусство» была напечатана статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты – дорога смерти».





Планируется, что возле Креста Страданий будет развернута выставка фотоматериалов и документов на стендах, пройдут выступления. Затем участники акции пройдут к возвышенности в центре мемориала: будут выступать с речами, состоится декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов.





Мингорисполком дал разрешение на проведение митинга-реквиема.