КХП-БНФ проведет митинг-реквием в Куропатах
В воскресенье, 3 июня, с 13 до 16.00 на территории народного мемориала Куропаты состоится митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный годовщине открытия правды о массовых расстрелах в Куропатах в сталинские времена.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель председателя Консервативно-христианской партии БНФ Сергей Попков, передает "Белсат".
Именно в этот день, 3 июня 1988 года, в газете «Литература и искусство» была напечатана статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты – дорога смерти».
Планируется, что возле Креста Страданий будет развернута выставка фотоматериалов и документов на стендах, пройдут выступления. Затем участники акции пройдут к возвышенности в центре мемориала: будут выступать с речами, состоится декламация стихов, посвященных Куропатам, и произведений белорусских поэтов.
Мингорисполком дал разрешение на проведение митинга-реквиема.
21:15 29/05/2018
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