Власти Бреста запретили шествие против свинца

Четверо противников строительства аккумуляторного завода подали заявку в Брестский горисполком с просьбой разрешить проведение шествия 3 июня по улицам Бульвар Космонавтов–Гоголя–Советская и митинг возле кинотеатра «Беларусь» передает "Белсат"





Но горисполком запретил акцию, сославшись на своей же решение о запрете массовых мероприятий в центре города. Отметим, что власти не запрещают в центре проведение инициированных ими мероприятий. Как не мешали 1 мая проезду по центру города байкеров из мотоклуба «Ночные волки» и шествию коммунистов.





«Будем обжаловать это решение, планируем подачу жалобы в суд, – заявил Белсату правозащитник Роман Кисляк. – Мы добиваемся возможности провести митинг в центре города. Власти опасаются нашего протеста, они боятся, что будет громко звучать голос противников аккумуляторного завода».





Жители Бреста уже полгода добиваются приостановки строительства аккумуляторного завода рядом с городом. Власти стройки потенциального опасного производства не останавливают.

