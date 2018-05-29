По словам Постнова, 18 мая в его квартире был проведен обыск, а он сам был опрошен следователями относительно причастности к разглашению государственных секретов, которые могут нанести вред Республике Беларусь.





Чуть позже правозащитникам «Витебской весны» доктор рассказал, какие «госсекреты» он разгласил, и что интересовало «компетентные органы».





-- 18 мая в полдень прямо на работу пришли двое в штатском. Сначала я подумал, что это мои пациенты, и один привел другого в ЛТП. Когда узнал, что пришли ко мне по другому делу, пригласил в кабинет. Более молодой оказался инспектором отдела по общественной безопасности областного МВД, второй, старший, - его коллега, но из управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.





Представители областного МВД заявили, что в отношении меня инициирована проверка относительно распространения информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.





Они сказали, что имеют на руках постановление прокурора области Вадима Сущинского на проведение обыска в моей квартире. Интересно, что как раз год назад, в мае, правоохранители уже проводили у меня подобный обыск. Цикличность какая-то в поведении наблюдается. Более того, меня привезли домой и в качестве понятых пригласили тех самых лиц, которые были во время обыска 19 мая 2017 года. Дежавю какое-то!





Но это бессмыслица - искать в моей квартире компьютер, которого там нет. Неужели целое управление не в состоянии определить по IP-адресу место размещения компьютера, с которого отправлялись материалы. Тем более, что я не скрываю своей причастности к отправке информацию с компьютера правового отдела областной библиотеки. Несмотря на это, мне было заявлено, что они будут искать в квартире следы преступления.





После обыска меня отвезли на работу, но на пять часов вызвали в отдел общественной безопасности областного управления МВД. В управлении меня спросили, не я ли писал обращения в иностранные посольства. Если не я, то обещали, что дело на том и закончиться. Мол, вас подставили, и вины вашей в том нет.





Но я заверил, что это моя работа, что собираюсь писать и в дальнейшем, так как то правовой беспредел, которое царит в стране, надо прекращать.





-- Ты известен как человек, который не первый год критикует витебские власти. Что стало той последней каплей, переполнившей чашу их терпения?