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Белорусского министра встретили в Мадриде голой грудью

Активистка движения Femen в Мадриде устроила «голую акцию» во время встречи министров юстиции Беларуси и Испании.

Белорусского министра встретили в Мадриде голой грудью
Во время встречи министров юстиции Беларуси и Испании Олега Слижевского с Рафаэлем Катала 28 мая обнаженная по пояс девушка вышла к зданию министерства в Мадриде с плакатом «Живе Беларусь! Without Lukashenko!». На ее теле также были надписи, касающиеся страны и президента.

Позже на странице организации в Facebook появился пост об акции, о ситуации с правами человека в Беларуси, смертной казни. В нем также упоминается, как обошлись с активистками после акции у здания КГБ в Минске в 2011 году.


Напомним, 19 декабря 2011 года три активистки провели акцию, приуроченную к годовщине разгона протестующих в день президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года. Девушки обнажились по пояс у КГБ и в течение нескольких минут держали плакаты с надписями: «Freedom to political prisoners» («Свободу политическим заключенным») и «Жыве Беларусь». В КГБ акцию назвали «грубой спланированной провокацией». Позже лидер движения Анна Гуцол сообщила, что активисток схватили силовики, избили, остригли волосы, забрали у них документы и телефоны, выбросили их голыми в лесу.

В 2012 году активистки разделись в Киеве, протестуя против приезда Лукашенко, который приехал на финал Евро-2012.


21 июля 2017 года активистка Femen попала в Администрацию президента Украины по поддельному журналистскому удостоверению. На церемонии подписания межправительственных соглашений в присутствии Александра Лукашенко и Петра Порошенко девушка выскочила перед камерами с оголенной грудью, на которой было написано «Жыве Беларусь».

Девушку увела охрана. В отношении нее было возбуждено дело по статье «Хулиганство с оказанием сопротивления».

19:44 29/05/2018






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