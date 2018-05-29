В Европе смертной казни нет места: Совет Европы встревожило исполнение двух приговоров в Беларуси
Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы Дэниела Хольтгена.
Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников: 33-летнего Алексея Михалени и 31-летнего Виктора Летова.
«Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к его окончательной ликвидации. В Европе смертной казни нет места», — говорится в комментарии представителя Совета Европы.
По последним данным, смертной казни в Беларуси ожидают четыре человека, включая Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые 28 мая обжаловали приговор. Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.
Источник: TUT.BY
19:23 29/05/2018
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