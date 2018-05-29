Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Европе смертной казни нет места: Совет Европы встревожило исполнение двух приговоров в Беларуси

Сообщение о еще двух казнях в Беларуси в этом месяце носят тревожный характер. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генерального секретаря Совета Европы Дэниела Хольтгена.

Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников: 33-летнего Алексея Михалени и 31-летнего Виктора Летова.


«Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к его окончательной ликвидации. В Европе смертной казни нет места», — говорится в комментарии представителя Совета Европы.

По последним данным, смертной казни в Беларуси ожидают четыре человека, включая Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые 28 мая обжаловали приговор. Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Источник: TUT.BY
19:23 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё