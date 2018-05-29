Активистка пишет, что кроме поддержки она получила большое количество негативных комментариев, передает "Белсат"





«Кажется, меня все равно бы не поняли. Кто такие «ЛГБТ» просили объяснить, кто такие «трансгендеры». В кабинете майор зачитывал статью Citydog. Говорил о семье, детях, семейных ценностях, называл «якобы лесбиянкой». В протоколе написано: «Приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии – пикетировании, проводимым без разрешения Мингорисполкома с целью выражения своего личного отношения к ЛГБТ-сообществу, что выразилось в публичной демонстрации плаката с надписью «Сами вы подделка».









Вика дополняет, что в милиции есть специальные люди, которые каждое утро просматривают ленты новостей и сообщают начальству, где и кого нужно проверить.





«На встрече была с адвокатом, поэтому они были довольно сдержанными. Однако было видно, что если бы не было адвоката, он бы другие формулировки подбирал», – рассказала Вика Биран.











