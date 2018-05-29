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Активистку, которая вышла с плакатом «Сами вы подделка» к зданиям МВД и КГБ, будут судить

На Вику Биран после публикации фотографий составили протокол за проведение «массового мероприятия – одиночного пикета». Девушка отказалась давать объяснения.

Активистка пишет, что кроме поддержки она получила большое количество негативных комментариев, передает "Белсат".

«Кажется, меня все равно бы не поняли. Кто такие «ЛГБТ» просили объяснить, кто такие «трансгендеры». В кабинете майор зачитывал статью Citydog. Говорил о семье, детях, семейных ценностях, называл «якобы лесбиянкой». В протоколе написано: «Приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии – пикетировании, проводимым без разрешения Мингорисполкома с целью выражения своего личного отношения к ЛГБТ-сообществу, что выразилось в публичной демонстрации плаката с надписью «Сами вы подделка».


Вика дополняет, что в милиции есть специальные люди, которые каждое утро просматривают ленты новостей и сообщают начальству, где и кого нужно проверить.

«На встрече была с адвокатом, поэтому они были довольно сдержанными. Однако было видно, что если бы не было адвоката, он бы другие формулировки подбирал», – рассказала Вика Биран.


Активистка ЛГБТ-движения Вика Биран сфотографировалась у зданий МВД, КГБ и Дома правительства с плакатом «Сами вы подделка» в знак протеста против гомофобского заявления Министерства внутренних дел. Вика отмечала, что ее действия сложно назвать пикетами, так как она была около зданий МВД, КГБ и Дома правительства недолго – развернула плакат, сделала фото и пошла в другое место.


18:23 29/05/2018






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