Канцлер Австрии позвонил Александру Лукашенко: с чего вдруг?
Телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского руководителя.
Александр Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.
Согласно официальному сообщению, "во время телефонного разговора стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их нельзя потерять". В частности, Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Лукашенко приглашение принял и в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении представителей бизнеса.
В целом из официального сообщения невозможно понять, почему вдруг канцлер Австрии решил позвонить Александру Лукашенко. Разве что вот это... " Александр Лукашенко и Себастьян Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG", -- говорится в сообщении. Неужели белорусские власти "наехали" и на этот бизнес?
"Белорусский партизан"
18:17 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.