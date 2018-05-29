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Канцлер Австрии позвонил Александру Лукашенко: с чего вдруг?

Телефонный разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем состоялся 29 мая по инициативе австрийской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского руководителя. 

Александр Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии. 

Согласно официальному сообщению, "во время телефонного разговора стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их нельзя потерять". В частности, Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Лукашенко приглашение принял и в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении представителей бизнеса. 

В целом из официального сообщения невозможно понять, почему вдруг канцлер Австрии решил позвонить Александру Лукашенко. Разве что вот это... " Александр Лукашенко и Себастьян Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG", -- говорится в сообщении. Неужели белорусские власти "наехали"  и на этот бизнес?

"Белорусский партизан"
18:17 29/05/2018






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