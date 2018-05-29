Канцлер Австрии позвонил Александру Лукашенко: с чего вдруг?





Александр Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на пост Федерального канцлера Австрии.





Согласно официальному сообщению, "во время телефонного разговора стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их нельзя потерять". В частности, Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Лукашенко приглашение принял и в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении представителей бизнеса.





В целом из официального сообщения невозможно понять, почему вдруг канцлер Австрии решил позвонить Александру Лукашенко. Разве что вот это... " Александр Лукашенко и Себастьян Курц коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга Telekom Austria AG", -- говорится в сообщении. Неужели белорусские власти "наехали" и на этот бизнес?

Об этом сообщает пресс-служба белорусского руководителя.