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В Могилеве на суд над журналистами обманом вызвали свидетелей

Алину Скребунову и Евгения Глушкова судят за сотрудничество с «Белсатом». Административные дела за работу без аккредитации рассматривает Ленинский суд.

Журналисты заявили отвод судье Татьяне Костюк, но она не удовлетворила ходатайство о своем отводе дважды, а после не дала журналистам озвучить другие ходатайства и начала рассмотрение дела. Фрилансеры считают, что она не может честно рассматривать это дело, так как является заинтересованным лицом, передает "Белсат".

«Я подала отвод, так как дело попало к ней не случайно. 14 ноября 2017 года Татьяна Костюк уже наказала меня по аналогичному делу штрафом в 690 рублей», –говорит Алина Скребунова.

Алина Скребунова

После отказа Костюк присутствующие покинули зал судебных заседаний. Дело продолжили рассматривать в пустом помещении.

Евгений Глушков

Дело касается двух сюжетов, которые показали на «Белсате»: выселение жителей из дома на улице Заслонова, 29 в Могилеве за 4 апреля и самоубийство главы агрохолдинга «Купаловское» за 5 апреля.


В качестве свидетелей в суд вызвали героев сюжетов. Жители дома № 29 заявляют, что их вызвали обманом.

«28 мая мне позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником суда Ленинского района. Он сказал, что завтра здесь будет рассматриваться наше дело о выселении жильцов. И только когда я пришла в суд, оказалось, что меня вызвали в качестве свидетеля на суд против журналистов» – объясняет Лариса Ищейкина.

Судебное заседание

«Мы каждый раз доказываем милиции и суду, что условия правонарушения указаны ошибочно: судить можно только за то, что предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, а в протоколах против журналистов милиция выходит за рамки законодательства и отмечает иное правонарушение», – говорит правозащитник Борис Бухель.

Татьяна Костюк уже второй раз рассматривает дела за сотрудничество с «Белсатом», а также выносила обвинительный приговор могилевской активистке Елене Крень – за участие в Марше недармоедов судья покарала женщину штрафом в 230 рублей.

18:07 29/05/2018






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