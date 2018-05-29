В Могилеве на суд над журналистами обманом вызвали свидетелей

Журналисты заявили отвод судье Татьяне Костюк, но она не удовлетворила ходатайство о своем отводе дважды, а после не дала журналистам озвучить другие ходатайства и начала рассмотрение дела. Фрилансеры считают, что она не может честно рассматривать это дело, так как является заинтересованным лицом, передает "Белсат"





«Я подала отвод, так как дело попало к ней не случайно. 14 ноября 2017 года Татьяна Костюк уже наказала меня по аналогичному делу штрафом в 690 рублей», –говорит Алина Скребунова.





Алина Скребунова





После отказа Костюк присутствующие покинули зал судебных заседаний. Дело продолжили рассматривать в пустом помещении.





Евгений Глушков





Дело касается двух сюжетов, которые показали на «Белсате»: выселение жителей из дома на улице Заслонова, 29 в Могилеве за 4 апреля и самоубийство главы агрохолдинга «Купаловское» за 5 апреля.









В качестве свидетелей в суд вызвали героев сюжетов. Жители дома № 29 заявляют, что их вызвали обманом.





«28 мая мне позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником суда Ленинского района. Он сказал, что завтра здесь будет рассматриваться наше дело о выселении жильцов. И только когда я пришла в суд, оказалось, что меня вызвали в качестве свидетеля на суд против журналистов» – объясняет Лариса Ищейкина.





Судебное заседание





«Мы каждый раз доказываем милиции и суду, что условия правонарушения указаны ошибочно: судить можно только за то, что предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, а в протоколах против журналистов милиция выходит за рамки законодательства и отмечает иное правонарушение», – говорит правозащитник Борис Бухель.





Татьяна Костюк уже второй раз рассматривает дела за сотрудничество с «Белсатом», а также выносила обвинительный приговор могилевской активистке Елене Крень – за участие в Марше недармоедов судья покарала женщину штрафом в 230 рублей.