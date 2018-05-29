Парень, который в Орше начал еженедельно выходить на одиночные пикеты, был задержан на своём втором пикете.

Роман, как и в первый раз, стоял с самодельным плакатом "По 500 тут нет".





Но в тот же день суд не состоялся - Романа отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, что стало практикой в ​​отношении активистов-одиночек в Витебской области.





28 мая, как и планировалось, результаты экспертизы были готовы, в связи с чем Романа вызвали в РОВД на следующий день.









Как рассказал Роман, экспертиза подтвердила его полное психическое здоровье. С такими результатами Романа снова отправили суд. Заседание суда закончилось штрафом в 22 базовые величины - 506 рублей.