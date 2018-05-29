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Лавров приехал в Минск подготовить почву для визита Путина?

Какие противоречия раздирают союзников и потребует ли Кремль от Минска большей лояльности?

В Минск с двухдневным визитом приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня он встретился
 со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, запланирована встреча и с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Визит Лаврова прокоммкентировал для "Завтра твоей страны" директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

— Чего ждать белорусскому руководству от российского гостя?

— Возможно, визит Лаврова связан с попыткой Беларуси вести независимую игру в качестве нейтральной площадки для переговоров, – предполагает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. — Так что может быть поставлен вопрос: вы с нами или играете в нейтралитет?

Впрочем, по словам политолога, в белорусско-российских отношениях постоянно существует большое количество сложных вопросов, связанных как с торгово-экономическими отношениями, так и с присоединением и неприсоединением официального Минска к определенным действиям Москвы на международной арене.

— Президентские выборы в России прошли, решен вопрос их легитимации, и российская сторона, возможно, активней будет призывать союзников к большей лояльности, — считает Андрей Егоров.

— Обычно российский президент после выборов свой первый зарубежный визит совершает в Минск. Пока ничего не слышно: приедет ли Владимир Путин к Александру Лукашенко? Как вы считаете, может ли что-то прояснить в этом плане визит в Беларусь Лаврова?

— Возможно. Такие вопросы должны обсуждаться. Специфика белорусско-российских отношений состоит в том, что даже многие технические проблемы взаимодействия решаются на высшем политическом уровне. К примеру, без встреч президентов зачастую не удается разрулить торгово-экономические споры. Приезд Путина в Минск для Лукашенко весьма желателен.

— Какие проблемы в отношениях между двумя странами на сегодняшний день наиболее актуальны?

— Для Минска это традиционно вопросы поставки российских энергоносителей, а также доступа белорусских товаров на рынок РФ. Сейчас ведутся дебаты, что какие-то российские концерны должны сертифицировать и через них должны идти продажи белорусских товаров. А это невыгодно для Беларуси.

Для Кремля наиболее болезненным вопросом является независимая позиция Минска по отношению к внешнеполитической стратегии Москвы в условиях конфронтации России с Западом, с Украиной.

Также недовольство Кремля вызывает отношение руководства Беларуси к Евразийскому экономическому союзу. Минск пытается преследовать прагматические цели, а Москва в ЕАЭС преследует в основном политические цели.


— А какую роль сейчас играет в отношениях Минска и Москвы "союзное государство"?

— С образованием ЕАЭС белорусско-российское Союзное государство становится вообще неактуальным. Оно уже давно стало ритуальным, а сейчас тем более.

Правда, как особый формат встреч на высшем уровне иногда оно позволяет решать часть вопросов двухстороннего взаимодействия.

— На ваш взгляд, насколько искренни в своих отношениях лидеры Беларуси и России?

— А это не имеет никакого значения. Важно, насколько они последовательны в отстаивании национальных интересов. Искренности от них не требуется, нужен прагматизм.

В сложившейся практике отношений никакой искренности быть не может, потому что белорусы продают «акции символической лояльности» в обмен на конкретные экономические преференции. Так что суть интересов белорусской стороны лежит в извлечении как можно больше выгод из России. 

17:04 29/05/2018






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