В один день в милицию обязаны придти Екатерина Андреева, Татьяна Белашова, операторы Виталий Дубик и Сергей Ковалев, а также Ольга Чайчиц и Андрей Козел.





У каждого из вызванных журналистов в повестке указано, что против них ведется административный процесс по всем уже известной статье КоАП 22.9 ч. 2 (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Но никто не понимает, за что именно возбудили дело и почему вызывают столько человек в один день.





Напомним, что с начала года журналистам, которые сотрудничают с «Белсатом», в общей сложности уже выписали штрафов на сумму около $20 тысяч.