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Лучшие тусовки - в Советском РУВД! Милиционеры массово вызывают журналистов

Повестки в РУВД Советского района Минска получили сразу шесть журналистов, сотрудничающих с телеканалом «Белсат».

В один день в милицию обязаны придти Екатерина Андреева, Татьяна Белашова, операторы Виталий Дубик и Сергей Ковалев, а также Ольга Чайчиц и Андрей Козел.

У каждого из вызванных журналистов в повестке указано, что против них ведется административный процесс по всем уже известной статье КоАП 22.9 ч. 2 (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Но никто не понимает, за что именно возбудили дело и почему вызывают столько человек в один день. 

Напомним, что с начала года журналистам, которые сотрудничают с «Белсатом», в общей сложности уже выписали штрафов на сумму около $20 тысяч.

Источник: belsat.eu
16:41 29/05/2018






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