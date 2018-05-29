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Лидера РЭП Федынича не выпустили из Беларуси

Следователи не разрешили выехать из страны председателю независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федынича, которого в Беларуси обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере».

Федынича включили в состав делегации глобального профсоюза IndustriALL, который с 29 мая участвует в конференции Международной организации труда (МОТ) в Женеве.

«Руководитель следственной группы сказал Федыничу, что если бы за границу нужно было ехать для лечения, то тогда, вероятно, разрешение дали бы. А международная конференция не является основанием для поездки в Женеву при таком серьезном обвинении по уголовному делу», - сообщил Свабодзе пресс-секретарь РЭП Николай Герасименко.

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес в письме на имя Следственного комитета просил разрешить Геннадию Федыничу выехать временно из Беларуси. Профсоюзы брали на себя гарантию возвращения на родину профсоюзного лидера, который находится под подпиской о невыезде.

Глобальный союз IndustriALL объединяет более 50 миллионов промышленных работников в 140 странах мира.

Обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Напомним, Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

По такой же статье в 2011 году посадили председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого - он был приговорен к 4,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, но освободили правозащитника через три года. 

Белорусские, европейские и американские правозащитники признали Беляцкого политзаключенным, приговор был назван политически мотивированным.

Суд может состояться уже в июне. Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич с начала следственных действий в августе 2017 года остается под подпиской о невыезде.


Что важно знать

По данным следствия, на литовский счет Федынича и Комлик в 2011 году поступило более 140 тысяч евро, которые не проходили в финансовых отчетах РЭП.

Профсоюзным активистам предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере». По такой же статье (ч. 2 ст. 243 УК) в 2011 г. правозащитника Алеся Беляцкого приговорили к 4,5 года колонии усиленного режима.

Фигуранты дела называют его «полностью сфабрикованным».

Следователи опросили уже более 550 активистов профсоюза РЭП по всей стране.

Федынича и Комлик задержали 2 августа 2017 года. Комлик оставался под стражей до начала октября 2017 года.

16:01 29/05/2018






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