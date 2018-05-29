Президент Парагвая досрочно сложил полномочия
Президент Парагвая Орасио Кортес сложил полномочия и ушел в отставку за три месяца до окончания срока, передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению самого президента, далее он намерен "служить родине" на посту сенатора. Исполняющим обязанности президента до следующих выборов будет вице-президент Алисия Пучета.
Напомним, в мае президент Кортес привлек внимание международного сообщества тем, что согласился открыть посольство в Иерусалиме и лично присутствовал на церемонии открытия. Парагвай стал третьей и пока последней после США и Гватемалы страной с посольством в Иерусалиме.
15:51 29/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.