Президент Парагвая досрочно сложил полномочия

Согласно заявлению самого президента, далее он намерен "служить родине" на посту сенатора. Исполняющим обязанности президента до следующих выборов будет вице-президент Алисия Пучета.





Напомним, в мае президент Кортес привлек внимание международного сообщества тем, что согласился открыть посольство в Иерусалиме и лично присутствовал на церемонии открытия. Парагвай стал третьей и пока последней после США и Гватемалы страной с посольством в Иерусалиме.