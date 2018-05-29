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"Живет в совершенно других измерениях": психиатр дал оценку состоянию Савченко

И это – не сумасшествие.

Народный депутат Надежда Савченко, которая, среди прочего, подозревается в подготовке терактов и свержении государственной власти, живет в самообмане. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал известный диссидент и психиатр Семен Глузман.

"Я вообще с ней знаком, она ко мне приходила. Произвела гораздо лучшее впечатление, чем до встречи. Надя Савченко, конечно, живет в совершенно других измерениях. В каком-то самообмане. Ее мир мне не понятен", – рассказал он.

По словам Глузмана, таковы особенности ее личности, и это – не сумасшествие.

"Надя Савченко произвела на меня впечатление человека, который может на себя наговорить все, что угодно. Я не смею утверждать, что она не виновата. Но у меня ощущение, что дело рассыплется. Мне ее очень жалко", – отметил психиатр.

Как известно, политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществ.
14:56 29/05/2018






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