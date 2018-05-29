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Не пансионат ведь: бывшие фигуранты дела "О подготовке массовых беспорядков" продолжают добиваются моральной компенсации

Бывшие фигуранты дела "О подготовке массовых беспорядков" Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков требуют у Министерства финансов компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате их незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд Московского района г. Минска 4 апреля 2018 г. отказал в коллективном иске четырем бывшим фигурантом дела "О подготовке массовых беспорядков".

Заявители направили жалобу на решение суда Московского района Минска. Кассационное судебное разбирательство назначено на 31 мая, 11.00 в Минском городском суде.

Напомним, уголовное дело "О подготовке массовых беспорядков" (ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса) было возбуждено КГБ накануне акции 25 марта 2017 года. В рамках нее были задержаны более 30 человек, которые содержались в следственных изоляторах КГБ и МВД, постепенно часть из них была освобождена из-под стражи и уголовное преследование против них было прекращено, а 16-ти фигурантам было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК - "О создании незаконного вооруженного формирования". На момент, когда за решеткой оставались 14 фигурантов дела, Следственный комитет сообщил, что принял к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования, а уголовное преследование тех же лиц на основании ч.3 ст. 293 УК КГБ прекратил.

После появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех фигурантов этого уголовного дела. 27-30 июня, в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, из-под стражи были освобождены все 14 обвиняемых по уголовному делу об организации незаконного вооруженного формирования, которые оставались в следственных изоляторах. 27 ноября Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела по ст. 287 УК Беларуси.

14:46 29/05/2018






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