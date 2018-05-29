В Мадриде министра юстиции Беларуси приветствовали обнаженной грудью
28 мая Олег Слижевский встречался в Мадриде с министром юстиции Испании.
Против его приезда протестовала активистка FEMEN. Она держала плакат с надписью «Жыве Беларусь! Without Lukashenko!». Призывы отставки Лукашенко можно разглядеть и на ее теле.
видео: Ruptly
"Белорусский партизан"
14:21 29/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.