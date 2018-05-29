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"Сожалеем..." Глава МИД Беларуси сделал заявление в связи выходом Украины из СНГ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что Украина должна «всесторонне рассмотреть свое решение по выходу из Содружества независимых государств».

Соответствующее заявление министр сделал 29 мая в Минске после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым:

«Украина должна взвесить все «за» и «против», что ей будет выгоднее, оставаться ли участником соглашений (действующих в СНГ)».

По словам Макея, белорусская сторона полагает, что это право Украины – выйти из уставных органов Содружества:

«Мы обратили внимание, что в последнее время Украина не принимала участие в мероприятиях СНГ на высоком, высшем уровне. Мы об этом очень сожалеем. <…> В любом случае, я могу сказать, что мы очень сожалеем об этом решении (Украины), потому что с нашей точки зрения СНГ был и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов нашего сотрудничества».

"Белорусский партизан"
14:37 29/05/2018






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