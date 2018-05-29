Соответствующее заявление министр сделал 29 мая в Минске после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым:





«Украина должна взвесить все «за» и «против», что ей будет выгоднее, оставаться ли участником соглашений (действующих в СНГ)».





По словам Макея, белорусская сторона полагает, что это право Украины – выйти из уставных органов Содружества:





«Мы обратили внимание, что в последнее время Украина не принимала участие в мероприятиях СНГ на высоком, высшем уровне. Мы об этом очень сожалеем. <…> В любом случае, я могу сказать, что мы очень сожалеем об этом решении (Украины), потому что с нашей точки зрения СНГ был и остается хорошей площадкой для проведения дискуссий по всему спектру вопросов нашего сотрудничества».



