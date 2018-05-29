А еще Илья Добротвор в ближайшее время собирается издать книгу о местных выборах. "Надеюсь, мой опыт и мои рекомендации для кого-то окажутся полезными", -- говорит Илья.





"Белорусский партизан" поинтересовался, о чем Илья Добротвор написал Лидии Ермошиной?





-- Кто-то наверняка скажет, что я слишком поздно отправил свои предложения в ЦИК: мол, компания давно закончилась и о местных выборах многие уже успели позабыть, -- комментирует Илья Добровтор. – Но я решил не ждать следующих выборов, а, наоборот, основательно к ним подготовиться заранее. Тем более, что практически все проблемы, которые я описываю, будут актуальны и для парламентских выборов.





О банковских переводах





-- Как кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Колодищанскому избирательному округу №16 я столкнулся сразу с несколькими проблемами, -- рассказывает Илья. -- При переводе на мой избирательный счет денег в сумме 23 рубля от избирателя через интернет-банкинг, мне пришлось вернуть платеж, так как при совершении платежа были указаны лишь ФИО избирателя, данные паспорта, и данные карточки.





По банковской инструкции данный платеж подпадает под определение анонимного и должен быть возвращен, что мною и было сделано. Инструкция прописывает срок на возврат средств в 7 дней, однако я о данном платеже узнал совершенно случайно. Считаю целесообразным обязать банк сообщать о таких платежах кандидату и срок возврата средств исчислять с момента получения кандидатом информации о неправильно оформленном платеже.





Я вообще считаю целесообразным оставить в данных о платеже только ФИО избирателя и его паспортные данные, а все остальные данные считаю излишними, так как Избирательным кодексом регламентируется ограничение для не граждан Республики Беларусь, а реквизиты паспорта — вполне достаточная информация для идентификации гражданства.





О карточке кандидата





-- Некоторые избиратели на минувших выборах сталкивались с проблемой поиска информации про кандидата, -- обращает внимание Илья Добротвор. – Тем более что в инструкции ЦИКа для комиссий не прописано, как комиссия должна информировать, например, о встречах с избирателями и прочими сведениями о кандидате в депутаты.





Я предложил ЦИКу ввести «карточку кандидата» в которой будет размещена вся необходимая информация -- дата рождения, семейное положение, автобиография, место работы, сумма годового дохода, информация об избирательном счете кандидата, о проведенных и планируемых встречах кандидата с избирателями и прочее.





Мне кажется, было бы разумно разместить эту карточку на сайтах райисполкомов или даже на сайте ЦИКа. На мой взгляд, подобные карточки значительно упростят работу избирательных комиссий, а избиратели смогут получать оперативную и полную информацию о кандидатах.





Сейчас нигде не прописано, где участковые избирательные комиссии размещают информацию о тех, кто баллотируется в депутаты. Эту информацию нужно буквально по крупицам выискивать на сайтах районных газет. Это занимает слишком много времени и не удобно для людей. Ну и прямо скажем – не каждый станет этим заниматься.





Еще подобные карточки кандидатов не позволят корректировать биографии. Объясняю, что я имею в виду на личном примере: у меня на этих местных выборах получилось три разных биографии! В одном сельсовете выкинули одну строчку, в другом – другую. Мне пришлось жаловаться и обращать внимание руководства ЦИКа на этот момент, но что толку?





Например, исполкомы, проталкивая своего кандидата, всячески пытаются, скажем так, отформатировать биографии конкурентов под него. Скажем, если провластный кандидат служил в армиии, значит, у всех остальных эта строка в биографии будет указана, а если нет – ее просто вычеркнут. Причем без всяких согласований с тобой!





А если будет общий подход, что нужно указывать в биографии, то таких корректировок не будет.





О торговых точках





-- Я считаю, было бы уместным включить магазины, заправки и другие торговые точки в перечень объектов для проведения предвыборной агитации, -- говорит Добротвор. – Всем известно, что в сельской местности магазины – это центр приятежния публики. На собственном опыте знаю, что многие продавцы, вроде бы и не против разместить твою рекламу, но этот вопос требует согласования с руководством торговой точки. И на согласование уходит как раз немало времени. Мне иногда ответы на запрос приходили уже после выборов. Проблема снимется, если про тоговые точки будет принято соответствующее решение теми же райисполкомами.





О членах избирательных комиссий





-- Так случилось, что при подсчете голосов на избирательном участке мне лично пришлось рассказывать председателю избирательной комиссии о том, что написано в методическом пособии ЦИК, -- рассказывает Илья Добротвор. – Например, оглашать результаты подсчета по каждому типу голосования председатель участковой комиссии начала только после моего замечания.





Члены комиссии закрывали для наблюдателей часть стола при подсчете, несмотря на ясную картинку об этом в пособии. После завершения подсчета, выяснилось, что председатель комиссии не только не имеет пособия ЦИК, но и даже не читала его!





Я считаю, что ЦИКку нужно больше внимания уделять вопросам подготовки членов избирательных комиссий. Это один из принипиальнейших моментов! Не замечать непрофессионализма тех, кто работает в комиссиях, нельзя! Потому что от подготовки и приниципиальности этих людей зависит слишком многое.





В последнее времчя мы наблюдаем полное отсутстви интереса к выборам – и к парламентским, и к местым. Никто не верит в их честность и справедливоасть. И виновата в этом прежде не оппозиция, а власть. Нынешнее избирательное законодательство позволяет довольно многое делать кандидатам в депутаты, самое слабое звено -- это непрозрачный подсчет голосов.





Поэтому я очень надеюсь, что глава ЦИК Лидия Ермошина прислушается к моим рекомендациям по поводу подготовки членов избирательных комиссий. В комиссиях должны работать не те, кто беззаветно предан существующей власти и готов на любые фальсификации, а прежде всего профессионалы, которые будут следовать букве закона.





О книге





-- Хотелось бы, чтобы при проведении следующей избирательной компании, мой опыт был учтен, -- говорит Илья Добротвор. – Причем не только ЦИКом. В ближайшее время я намерен издать книгу о местных выборах. Это будет такое практическое пособие по выборам. На мой взгляд, издание будет полезно не только для тех, кто впервые собрался баллотироваться в депутаты. Все, что написано в этой книжке, пропущено через себя. Это мой опыт ошибок и успехов, пусть даже небольших.





Я отслеживал компании многих кандидатов на местных выборы. Некоторые не прошли этап регистрации из-за обидных мелочей. Случилось это из-за того, что этим людям никто вовремя не подсказал и не посоветовал, как правильно сделать те или иные вещи. А я хочу научить самым элементарным вещам, дать практические советы.





Например, первое, что должен сделать каждый гипотетический кандидат в депутаты – ответить на вопрос, зачем он идет на выборы. Ответит себе – значит, популярно объяснит избирателям, которые за него потом проголосуют.





За чей счет будет издана книга? Сразу скажу: буду рад любой помощи, как финансовой, так и методической.

Надеюсь, моя книжка кому-то поможет. Одно дело, когда кандидат идет на выборы от политической партии, и другое, когда баллотируется сам. Не имя практического опыта, на некоторые вещи просто не обратишь внимания.