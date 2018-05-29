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В благодарность Путину? Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, говорится в заявлении югоосетинского Министерства иностранных дел (МИД).

В коммюнике отмечается, что сотрудничество стран будет регулироваться в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и с Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года, пишет novayagazeta.ru

Сирия также признала независимость Республики Абхазия. 

«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — сказано в коммюнике на официальном сайте президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Ранее 28 мая состоялась встреча послов Абхазии, Южной Осетии и Сирии, на которой представители этих сепаратистских грузинских республик обсудили текст и дату выхода коммюнике.


Напомним, до Сирии независимость Южной Осетии и Абхазии признали лишь Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.


12:55 29/05/2018






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