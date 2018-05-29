В коммюнике отмечается, что сотрудничество стран будет регулироваться в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и с Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года, пишет novayagazeta.ru





Сирия также признала независимость Республики Абхазия.





«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — сказано в коммюнике на официальном сайте президента Абхазии Рауля Хаджимбы.