В благодарность Путину? Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии
Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, говорится в заявлении югоосетинского Министерства иностранных дел (МИД).
В коммюнике отмечается, что сотрудничество стран будет регулироваться в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и с Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года, пишет novayagazeta.ru
Сирия также признала независимость Республики Абхазия.
«Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республики объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях», — сказано в коммюнике на официальном сайте президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
Ранее 28 мая состоялась встреча послов Абхазии, Южной Осетии и Сирии, на которой представители этих сепаратистских грузинских республик обсудили текст и дату выхода коммюнике.
Напомним, до Сирии независимость Южной Осетии и Абхазии признали лишь Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.
12:55 29/05/2018
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