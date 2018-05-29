Лавров и Макей обменялись любезностями на встрече в Минске

"Всегда приятно бывать в Минске", — признался Лавров и добавил, что у стран существует хорошая традиция ежегодного обмена визитами.

Глава российского МИД прибыл в Беларусь накануне и уже успел обсудить ряд вопросов с Макеем. Во вторник переговоры продолжаются.

Как отметил Лавров, стороны продолжают готовить документ о приоритетах и направлениях развития отношений на ближайшие четыре года. "Это придаст новый импульс нашим отношениям", — уверен Лавров.

В свою очередь, как заявил на встрече с Лавровым глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей, отношения между Беларусью и Россией развиваются поступательно и последовательно,





По его словам, четкое понимание развития диалога есть у обеих сторон, выполняются и все договоренности. Активно, по словам министра, развиваются отношения во всех сферах — в том числе и экономических.





Встречу с Лавровым белорусский министр назвал хорошей возможностью обсудить и текущее состояние взаимоотношений, и их перспективы. Напомнил Макей и о регулярном характере встреч министров.







