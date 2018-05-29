Президенту Италии угрожают импичментом

Согласно законам Италии, президент имеет право отклонить кандидатуру на пост министра, что и сделал Маттарелле в отношении евроскептика Савону ссылаясь на опасения инвесторов. Это решение возмутило популистские партии Движение пяти звезд и Лигу.





27 мая премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост менее недели назад, не смог сформировать правительство.