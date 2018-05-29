Отравление Скрипалей: врачи сомневаются в их дальнейшем здоровье

В интервью для программы Би-би-си Newsnight Кристина Бланшард, главный врач больницы, где лечили пострадавших, рассказала, что медики изначально думали о самом худшем варианте, поскольку считали, что Скрипали вообще не выживут.





Она также сказала, что прогноз и сейчас неясен.





"Честный ответ - мы не знаем"- добавила Бланшард.





4 марта 2018 года в ТЦ британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.





Власти Великобритании заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда.





Из-за отравления более 20 стран приняли решение выслать 130 российских дипломатов и сотрудников разведки. В их числе США, Великобритания и Украина.





18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его дочь Юлию выписали из больницы 9 апреля.



