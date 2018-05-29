Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Первый визит: представители британского парламента впервые посетили Минск

Представители парламента Великобритании, которые находятся с официальным визитом в Минске, встретились в понедельник с белорусскими парламентариями.

В Национальном собрании Беларуси британским гостям постарались подобрать политически нейтральних визави, типа доктора-трансплантолога Олега Руммо, бывшего дипломата Валерия Воронецкого, журналистки Ирины Акулович, доктора искусствоведения, ректора Белорусской академии музыки Екатерины Дуловой.

Что не удивительно, в Европе белорусский парламент не считается легитимным, так как не признается, что он сформирован в строгом соответствии с волей избирателей. И визиты в «последнюю диктатуру», которая внезапно оказалась не последней, это своего рода демарш, разведка и личный риск для европейских политиков. Потому что если вдруг Александр Лукашенко решит вновь развернуть репрессивную машину, То каждый из политиков получит упреки в том, что лично этому поспособствовал, пожимая руку тем, кто способствует консервации авторитаризма в Европе.  Британия только после Brexit, выхода из ЕС, пытается выстроить собственную внешнюю политику и потому активизировала отношения с Беларусью, несмотря на то, что при этом рискует репутацией. 


"Белорусский партизан"
07:19 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё