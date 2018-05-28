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Чем Лукашенко угощал заместителя председателя КНР?

Заместитель председателя КНР Ван Цишань находится в Беларуси с официальным визитом второй день. Перед отлетом на родину он за рабочим ужином встретился с Александром Лукашенко. Впрочем, это только в официальных отчетах ужин называется рабочим. Скорее, его следует признать домашним.

Чем Лукашенко угощал заместителя председателя КНР?
Высокого гостя Александр Лукашенко водил на свой чудо-родник. Белорусский лидер убежден, что вода в нем по своим свойствам уникальная, именно на ней президентской семье повара готовят всю еду. Отпить водицы глава белорусского государства водит далеко не всех, а только тех гостей, с которыми хочет установить особо доверительные отношения. Так, именно у этой крыницы Лукашенко пару лет назад обхаживал премьер-министра Пакистана с супругой. 

Как выяснилось, в китайской традиции у Лукашенко в резиденции есть чайный домик. Именно там за китайским чаем с белорусским вареньем, белорусским же зефиром и мармеладом сегодня обсуждались международные проблемы. 

Как сообщает пресс-служба, во время ужина предпочтение отдали китайским традициям, но с белорусским колоритом. К примеру, вместо знаменитых китайских пельменей из рисовой муки к столу подали белорусские из пшеничной, а утку по-пекински заменили уткой с потрошками по белорусскому рецепту.

Также Александр Лукашенко угостил гостя своим фирменным блюдом — творожными батончиками с мороженым и клубникой.

"Белорусский партизан"
22:22 28/05/2018






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