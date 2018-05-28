Каким журналисты увидели Путина вблизи

В этот раз мы оказались к российскому руководителю так близко, как никогда за все эти годы. Небольшой столик, немногочисленные советники, небольшое количество телекамер, горячий чай с малиной и атмосфера непринужденной беседы, как в семейном кругу.









Автор этих строк все время сидел напротив хозяина Кремля, не более чем на расстоянии двух метров, и мог очень хорошо рассмотреть, что морщины не избороздили его лицо, а седина не убелила голову. Он улыбался и шутил по поводу актуальных тем или вопросов, которые мы ему задавали.









«Думаю, Вам звонит господин Трамп, ответьте ему», — бросил Путин одном европейскому коллеге, который не отключил свой телефон перед встречей. «Вы, наверное, очень важная персона, как председатель Си Цзиньпин, передавайте ему привет от меня».









Все десять руководителей информагентств, присутствовавших на встрече с Путиным, не могли удержаться от улыбок. Он был в хорошем настроении. Конечно, Путин прекрасно осознавал всю значимость, которую придало форуму присутствие таких фигур как Эммануэль Макрон, Кристин Лагард, премьер-министр Японии и вице-председатель КНР, удививший собравшихся своей практичной мудростью и блестящей аргументацией.









Путин излагал свои мысли со свойственными ему лаконичностью и ясностью. Отношения с Трампом не только не улучшаются, но даже ухудшаются. Он сказал мне это с такой же убежденностью, с какой отверг то, что стоит за российскими хакерами, которые якобы вмешиваются во внутренние дела таких стран как Великобритания и Испания.









«Все это вздор, это ваши внутренние проблемы. Разве Борис Джонсон, будучи сторонником Брексита, являлся российским агентом?», — спросил он иронично. Не менее категорично Путин высказался и по поводу Испании: «то, что мы уважаем право народов на самоопределение, вовсе не означает, что в такой же степени уважаем суверенные государства и существующие границы».









Путин с теплотой относится к Испании. «У нее очень высокие шансы выиграть чемпионат мира, потому что вы очень хорошо играете в футбол», — сказал он мне с той же заговорщической улыбкой, которую мы наблюдали в течение всей нашей долгой встречи. Во время нее мы могли убедиться, что после победы на выборах и вчерашнего форума, он как никогда полон сил и энергии. И убежден в правоте своих мыслей. Его лозунг — не уступать ни в чем, потому что в таком случае его посчитают слабым лидером. А он сильный лидер, с четкими мыслями.



