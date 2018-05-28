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«Направим на Польшу баллистическую ракету»: россияне ответили на планы Варшавы разместить военную базу США

Также у Польши имеется договор с США на поставку ПВО Patriot на сумму 4,75 миллиарда долларов.

Недавно Министерство обороны Польши предложило Соединенным Штатам проспонсировать строительство американской военной базы на своей территории. При этом в Варшаве заявили, что страна готова выделить на это 2 миллиарда долларов, пишет politexpert.net.

Польские военные считают, что размещение бронетанковой дивизии США поможет сдержать «российскую агрессию». В свою очередь в Вашингтоне не исключают вероятность наращивания военного присутствия Штатов на этой территории.

В Совфеде РФ также поспешили прокомментировать ситуацию. По словам сенатора СФ Владимира Джабарова, в случае размещения американской базы в Польше, это сделает страну главной мишенью при возможном конфликте, то есть они станут объектом для удара. Политик отметил, что своими действиями Варшава фактически отдает свой суверенитет в руки США.
Российские пользователи социальных сетей также не смогли пропустить мимо подобные выпады со стороны Польши. В Сети считают, что за такую дерзость нужно просто направить в их сторону баллистическую ракету и закрепить эту цель.

Источник фото: Prt Scr Twitter.com

Другой юзер отметил, что можно увеличить количество «Искандеров», «Калибров» и «Кинжалов» под Калининградом, которые просто нивелируют любое численное преимущество противника.

Источник фото: Prt Scr Twitter.com

20:41 28/05/2018






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