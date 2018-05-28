Гомельскую журналистку оштрафовали за стрим на своем Facebook

Напомним, что участницы голодовки требовали смягчить наказание по «наркотической» статье.

В результате судья Кугейко Светлана постановила наказать журналистку за незаконное изготовление и распространение информации (ст. 22.9 КоАП РБ) штрафом в размере 40 базовых величин (Br 980).





Судья Кугейко Светлана