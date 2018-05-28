Гомельскую журналистку оштрафовали за стрим на своем Facebook
В знак протеста журналистка Лариса Щирякова пришла в Калинковичский районный суд с завязанным ртом.
В апреле 2018 года Лариса Щирякова устроила несколько стримов с квартиры в Калинковичах, где голодали матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса. Журналистка делала стримы на своем «Facebook’е». Телеканал «Белсат» опубликовал ее видео на belsat.eu.
Напомним, что участницы голодовки требовали смягчить наказание по «наркотической» статье.
В результате судья Кугейко Светлана постановила наказать журналистку за незаконное изготовление и распространение информации (ст. 22.9 КоАП РБ) штрафом в размере 40 базовых величин (Br 980).
Судья Кугейко Светлана
20:01 28/05/2018
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