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МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время рабочего визита в Минск 29 мая, говорится в сообщении МИД РФ.

"Запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - уточнили в российском МИД. Дипломаты также информировали, что глава МИД РФ выступит в Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переговорах в Минске 29 мая Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Основное внимание будет уделяться развитию двусторонних отношений, в том числе проблематике единого миграционного пространства, расширению договорно-правовой базы российско-белорусских отношений, а также сотрудничеству двух стран в международных организациях.


В МИД Беларуси  также отметили, что во время визита Сергея Лаврова состоится подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Минске.
 

19:29 28/05/2018






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