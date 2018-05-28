МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с Лукашенко

"Запланированы переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - уточнили в российском МИД. Дипломаты также информировали, что глава МИД РФ выступит в Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о переговорах в Минске 29 мая Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Основное внимание будет уделяться развитию двусторонних отношений, в том числе проблематике единого миграционного пространства, расширению договорно-правовой базы российско-белорусских отношений, а также сотрудничеству двух стран в международных организациях.









В МИД Беларуси также отметили, что во время визита Сергея Лаврова состоится подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Минске.