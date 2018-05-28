Беларусь отказала в убежище активисту российского «Яблока» и теперь его судят в России
Электрика из города Торопец Тверской области, 50-летнего активиста местного отделения «Яблока» Владимира Егорова в России обвинили в экстремизме за сравнение Владимира Путина с крысой.
Эмоциональный комментарий активист оставил в сети «ВКонтакте». Он и стал основанием для возбуждения уголовного дела.
Сегодня прокурор попросил суд признать Егорова виновным и приговорить к двум годам условного срока.
Местные СМИ сообщают, что после заведенного на Егорова дела он пытался получить политическое убежище в Беларуси, но получил отказ. Интересно, что отказом на просьбу об убежище ответила и Украина. Приговор будет вынесен 5 июня.
"Белорусский партизан"
19:16 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.