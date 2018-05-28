Эмоциональный комментарий активист оставил в сети «ВКонтакте». Он и стал основанием для возбуждения уголовного дела.





Сегодня прокурор попросил суд признать Егорова виновным и приговорить к двум годам условного срока.





Местные СМИ сообщают, что после заведенного на Егорова дела он пытался получить политическое убежище в Беларуси, но получил отказ. Интересно, что отказом на просьбу об убежище ответила и Украина. Приговор будет вынесен 5 июня.



