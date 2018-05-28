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Беларусь отказала в убежище активисту российского «Яблока» и теперь его судят в России

Электрика из города Торопец Тверской области, 50-летнего активиста местного отделения «Яблока» Владимира Егорова в России обвинили в экстремизме за сравнение Владимира Путина с крысой.

Эмоциональный комментарий активист оставил в сети «ВКонтакте».  Он и стал основанием для возбуждения уголовного дела. 

Сегодня прокурор попросил суд признать Егорова виновным и приговорить к двум годам условного срока.

Местные СМИ сообщают, что после заведенного на Егорова дела он пытался получить политическое убежище в Беларуси, но получил отказ. Интересно, что отказом на просьбу об убежище ответила и Украина. Приговор будет вынесен 5 июня.

"Белорусский партизан"
19:16 28/05/2018






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