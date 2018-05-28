Катастрофа МН17: Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность
Европейский союз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность и помочь найти виновных в катастрофе самолета рейса MH17.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, сообщает Радио Свобода.
"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и все усилия, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - заявила Моґерини.
Напомним, Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17
Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, с которого сбили самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.
18:51 28/05/2018
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