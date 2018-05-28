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Катастрофа МН17: Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность

Европейский союз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность и помочь найти виновных в катастрофе самолета рейса MH17.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, сообщает Радио Свобода.

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и все усилия, чтобы выявить тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - заявила Моґерини.


Напомним, Австралия и Нидерланды официально положили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17

Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, с которого сбили самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, базирующейся в Курске.

18:51 28/05/2018






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